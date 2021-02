Supermarket della droga in casa, 41enne arrestato a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:34 - 28 Febbraio 2021

La droga e il denaro sequestrato.

Intensa attività di controllo da parte dei carabinieri nel fine settimana, finalizzata, oltre che alla verifica del rispetto delle norme anti covid, anche al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate sulla “movida riccionese”. A finire in manette un napoletano 41enne, residente da tempo a Cattolica, noto alle forze dell’ordine: l’uomo è stato trovato in possesso di un vero e proprio assortimento di diverse sostanze stupefacenti per complessivi 352 grammi di marijuana, 10 pasticche di ecstasy, 31 grammi di cocaina già confezionata in dosi, 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento e la somma contante di 350 euro ritenuta il provento di attività illecita. Per lui è scattato l’arresto, si trova ora ai domiciliari.



Inoltre, nel corso dei controlli, i Carabinieri di Saludecio, insieme a quelli di Morciano di Romagna, hanno denunciato un cattolichino, 30enne, residente a Gradara, coniugato, censurato, perché trovato in possesso di 5 grammi di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente.