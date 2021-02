Riminese arancione scuro, Gnassi: "Ulteriore periodo di sacrifici per i cittadini"

Attualità

Rimini

| 19:33 - 27 Febbraio 2021

Andrea Gnassi.



Tutta la provincia di Rimini da martedì 2 marzo sarà in zona arancione scuro. Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi parla di "ulteriore periodo di sacrifici" a cui dovrà far fronte la cittadinanza per "evitare di andare a congestionare gli ospedali" e "per dare una vigorosa inversione di tendenza a quella curva dei contagi che si è pericolosamente impennata negli ultimi giorni". Per la provincia di Rimini, spiega Gnassi, ci sono alte percentuali di vaccinazioni, tamponi fatti e procedure di rintraccio dei contatti dei positivi, le stesse terapie intensive sono sotto controllo: "Ma la prospettiva di crescita dei contagi nei prossimi giorni induce Regione e territori della Romagna ad assumere questi ulteriori provvedimenti", evidenzia Gnassi, che parla di scelta sofferta sulla scuola: "Si torna quindi, per un periodo confidiamo limitato, alla didattica a distanza per tutte le scuole, al vincolo sugli spostamenti personali anche all'interno del proprio Comune: restrizioni che, a differenza di quanto accadeva un anno fa, viaggiano in parallelo alla campagna vaccinale, a cui sono legate le aspettative per uscire definitivamente da questa crisi pandemica". Infine l'appello per un'accelerazione sulla campagna vaccinale e per i ristori alle categorie economiche: "Programmazione, rapidità, efficacia: di questo abbiamo bisogno per salvaguardare la tenuta sociale delle nostre comunità".