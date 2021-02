Rimini Calcio, salta il match col Lentigione. Confermati i quattro positivi, squadra in quarantena

Sport

Rimini

21:16 - 27 Febbraio 2021

Salta Rimini-Lentigione. Il tampone molecolare ha confermato la positività dei quattro biancorossi al tampone antigenico (un calciatore e tre componenti dello staff) per cui tutto il gruppo squadra e lo staff sono stati messi in quarantena dall'Ausl per dieci giorni. La AUSL della Romagna ha disposto l’isolamento domiciliare per i 4 positivi e la quarantena (durerà 14 giorni), per tutti i calciatori della squadra considerati contatti stretti.

Salta quindi anche il recupero contro la Sammaurese di mercoledì prossimo e anche la partita di domenica prossima in trasferta contro il Seravezza.

La cosa positiva è che ci sarà tempo per recuperare gli infortunati. Nella lista dei convocati, infatti, mancavano Gomis, Capicchioni, Sambou, Casolla e pure Pecci, anche lui alle prese con un guaio muscolare. Intanto si è rivisto Diop, nelle ultime settimane ai margini.