Coronavirus Rimini: +238 casi, due decessi. Terapie intensive stabili

Attualità

Rimini

| 15:38 - 27 Febbraio 2021

Il bollettino di sabato 27 febbraio.



A Rimini 238 nuovi casi di contagio e prevalenza dei sintomatici (141) sugli asintomatici (97). Da lunedì a oggi (sabato 27 febbraio) i casi totali sono stati 1271, media di 212 contagi al giorno, in aumento del 36,3% rispetto a una settimana fa. E' la media più alta della seconda ondata pandemica dopo quella registrata tra il 16 e il 22 novembre (214 contagi al giorno). I ricoveri in terapia intensiva rimangono stabili, per un totale di 17 pazienti. Due i decessi comunicati: una 91enne e un 90enne.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.542 (1520 sintomatici e 1022 asintomatici).

Tamponi totali: 32.129 (12.689 molecolari, 19.440 rapidi).

Tasso di positività: 7.9%



Decessi: 32

Guarigioni: 1.047



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 40.671 (+1.463 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.279 (+1.373), il 94,1% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+3 rispetto a ieri), 2.178 quelli negli altri reparti Covid (+87). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 8 a Piacenza (-2), 13 a Parma (invariato), 16 a Reggio Emilia (-2), 46 a Modena (+2), 56 a Bologna (+4), 19 a Imola (+1), 22 a Ferrara (invariato), 6 a Ravenna (numero inviato rispetto a ieri), 3 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 119.965 a Piacenza (+110 rispetto a ieri, di cui 51 sintomatici), 17.704 a Parma (+151, di cui 70 sintomatici), 32.929 a Reggio Emilia (+247, di cui 146 sintomatici), 45.090 a Modena (+497, di cui 357 sintomatici), 52.586 a Bologna (+541, di cui 306 sintomatici), 9.024 casi a Imola (+82, di cui 55 sintomatici), 14.922 a Ferrara (+125, di cui 28 sintomatici), 19.629 a Ravenna (+303, di cui 188 sintomatici), 9.788 a Forlì (+84, di cui 68 sintomatici), 11.834 a Cesena (+164, di cui 110 sintomatici) e 24.536 a Rimini (+238, di cui 141 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (sabato 27 febbraio) sono state somministrate complessivamente 376.560 dosi; sul totale, 135.062 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.