Basket C Silver, Dulca Angels: il debutto il 13 marzo in casa contro BSL San Lazzaro

Santarcangelo di Romagna

| 14:52 - 27 Febbraio 2021

Si avvicina sempre di più la partenza del campionato di Serie C Silver stagione 2020/21 fissata per il 13 marzo alle ore 18.00 quando i Dulca Angels affronteranno nella propria casa al Pala SGR il BSL San Lazzaro. Come previsto, le 10 squadre iscritte al campionato sono state suddivise a loro volta in due gironi, A e B.

I Dulca Angels Santarcangelo affronteranno la prima fase nel girone B insieme a BSL San Lazzaro, Granarolo Basket, Gaetano Scirea e Baskers Forlimpopoli.

IL CALENDARIO

Sabato 13/03 ore 18.00 Dulca Angels Santarcangelo vs BSL San Lazzaro

Sabato 20/03 ore 18.30 Gaetano Scirea vs Dulca Angels Santarcangelo

Sabato 27/03 ore 18.00 Dulca Angels Santarcangelo vs Baskers Forlimpopoli ore

Domenica 18/04 ore 20.00 Granarolo Basket vs Dulca Angels Santarcangelo

Venerdì 23/04 ore 21.15 BSL San Lazzaro vs Dulca Angels Santarcangelo

Sabato 01/05 ore 18.00 Dulca Angels Santarcangelo vs Gaetano Scirea

Sabato 08/05 ore 18.15 Baskers Forlimpopoli vs Dulca Angels Santarcangelo

Sabato 22/05 ore 18.00 Dulca Angels Santarcangelo vs Granarolo Basket

Questa sarà la prima fase a cui seguirà probabilmente una fase a orologio dove si incontreranno le altre squadre del girone A per poi andare a stabilire la classifica finale.

Le partite verranno tutte disputate a porte chiuse.