Anche a Coriano ordinanza con misure restrittive anti smog

Attualità

Coriano

| 14:50 - 27 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Il sindaco del Comune di Coriano ha emanato l'ordinanza sindacale 4/2021 con validità dal 1 marzo 2021 "Pair 2020 - lIberiamo l'aria"



MOBILITA' dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021 e poi in seguito da ottobre 2021 a aprile 2022 in tutti i comuni dell' Emilia Romagna sotto i 30.000 abitanti andrà in vigore il blocco della circolazione per i veicoli privati Euro 0 e Euro 1 nei centri abitati dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 18.30 . Sono esentati, i possessori di un solo veicolo, per nucleo familiare con Isee inferiore a 19mila euro, muniti di autocertificazione.



Per il comune di Coriano il divieto di circolazione riguarderà l'area del centro abitato di Coriano e delle frazioni di Sant'Andrea in Besanigo, Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavallino, Passano, Puglie e Colombarina.



RISCALDAMENTO dal 1 ottobre al 30 aprile nei comuni sotto i 300 m è vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a legna con certificazione sotto le 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta il divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa legnosa sotto le 4 stelle.



Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classe A1.



Occorre ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19 °C nelle case, uffici, chiese, negozi, attività commerciali , ricreative e associative. Occorre ridurre le temperature fino a massimo 17 ° nelle attività industriali o artigianali.



Per tutto l'anno obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.



Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe.



FUOCHI Dal 1 ottobre al 30 aprile vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali. Consentito deroga per piccoli cumuli non superiori a 3 metri cubi per ettaro al giorno per soli due giorni all'interno di questo periodo , nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e sempre che non vi sia stato di grave pericolosità per incendi o misura emergenziale per la qualità dell'aria.



AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI In caso di attivazione delle misure emergenziali è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato.



CONTROLLI E SANZIONI Per la limitazione della circolazione dei veicoli euro 0 e euro 1 verranno rafforzati i controlli che dovranno essere almeno rapportati al numero degli abitanti . Nel comune di Coriano dovranno essere fatti dalla Polizia locale almeno 200 controlli /l'anno. Per i reati relativi alla circolazione dei veicoli le sanzioni amministrative pecuniarie andranno da 168 a 679 euro ; per l'eventuale installazione di impianti per la climatizzazione in ambienti non consentiti e apertura delle porte dei pubblici esercizi la sanzione andrà da 50 a 500 euro; per quanto riguarda il divieto di abbruciamenti e le norme sul riscaldamento , le eventuali sanzioni andranno dai 25 ai 500 euro.