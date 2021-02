Santarcangelo: un biglietto con aforisma per ringraziare i clienti dell'asporto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:41 - 27 Febbraio 2021

Il sorriso d'asporto, nuova iniziativa di Città Viva.

A Santarcangelo l'associazione di commercianti Città Viva lancia l'iniziativa "Il sorriso d'asporto": gli scontrini del buonumore, così definiti, cioé aforismi e battute scritte su un foglietto, ad accompagnare gli ordini d'asporto. "In questo periodo così delicato sembra strano che proprio noi commercianti vogliamo regalare un sorriso..ma, per assurdo, è questo il momento migliore per non abbattersi e guardare al futuro con ottimismo e sorridere con i nostri clienti", spiega Marco Adelfio,

proprietario di una gelateria in centro e membro del Direttivo di Città Viva. Il "Sorriso d'Asporto" è presente in quasi una ventine di attività d'asporto di Santarcangelo: