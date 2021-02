Covid San Marino: deceduta 85enne, 40 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:34 - 27 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 27 febbraio 2021.

Da 4 giorni il tasso di positività a San Marino è superiore al 10%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 40 nuovi contagi su 343 tamponi e 33 nuove guarigioni. L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha comunicato il 32esimo decesso della seconda ondata pandemica, dal 1 luglio 2020 a oggi (sabato 27 febbraio 2021): una 85enne sammarinese. Crescono i ricoveri nel reparto Covid, che raggiungono quota 20 (5,2% degli attuali positivi), mentre rimangono 8 i ricoveri in terapia intensiva (2,1% del totale). I pazienti positivi in isolamento domiciliare sono 357 (92,7%).