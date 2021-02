Divieto di dimora non rispettato: due arresti a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:30 - 27 Febbraio 2021

Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

Nel corso dei controlli operati nelle ultime 60 ore, i Carabinieri di Rimini hanno operato due arresti. Il primo a carico di un 33enne magrebino, senza fissa dimora, controllato in pieno centro e destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini. Era stato sottoposto a divieto di dimora a Rimini, in attesa del processo fissato a maggio, dopo l'arresto per le ipotesi di reato di furto e danneggiamento. In un controllo in zona Marina Centro è stato invece individuato un 30enne straniero, senza fissa dimora, con precedenti penali. Era stato arrestato a gennaio e in attesa di processo era stato a sua volta sottoposto a divieto di dimora, non rispettato. Entrambi gli uomini sono ora in carcere, il primo a Forlì, il secondo a Rimini.