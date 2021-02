Calcio RSM, il Tre Penne alla sfida contro la Folgore: si gioca domenica a Fiorentino

Sport

Repubblica San Marino

| 13:11 - 27 Febbraio 2021

Stefano Ceci (Foto Albano Venturi.

Il ritorno in campo per il Tre Penne si avvicina a grandi passi:: domenica allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino gli uomini di Stefano Ceci affronteranno la Folgore nella 7° giornata di campionato sammarinese.

Un campionato che riparte dopo quattro mesi dall’ultima giornata disputata – allora era il weekend del 24-25 ottobre - con un format rinnovato: si concluderà il girone di andata e non ci sarà quello di ritorno, seguiranno le sfide per decidere le otto partecipanti ai play-off, che scatteranno ufficialmente il 6 maggio dai quarti di finale.

Alla vigilia della gara con la squadra di Falciano, l’allenatore del Tre Penne Stefano Ceci ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo avuto a disposizione tre settimane di allenamento, nelle quali l’obiettivo è stato quello di riprendere i nostri principi di gioco e la nostra idea tattica, ma soprattutto l’intento è stato quello di mettere in condizione i giocatori anche se siamo certi che per entrare a regime ci vorrà qualche partita.”

Sulle condizioni della squadra, il tecnico italiano commenta: “Durante questi mesi qualcuno è riuscito ad allenarsi anche individualmente, mentre altri meno e abbiamo vissuto un periodo di pausa inaudito visto che nemmeno in estate si sta così tanto senza allenarsi. Detto questo, credo che anche noi abbiamo qualche punto interrogativo come le altre formazioni e dovremo essere intelligenti a gestire gli infortuni. Prima della pausa c’era qualche giocatore acciaccato che adesso ha recuperato in pieno dandoci la possibilità di dare continuità al lavoro; durante questa ripresa ho notato grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutti, il che mi fa ben sperare”.

Per concludere, una battuta sui due nuovi arrivi Lorenzo Costa e Tommaso Costantini: “Sono due ragazzi che si sono subito ambientati e si fanno ben volere dal gruppo, conosco bene le loro qualità e il loro valore: il mio consiglio è quello di essere loro stessi e dare il massimo”.

La partita di domenica si giocherà a porte chiuse, ma sarà visibile dalle 15.00 in diretta sul canale 93 di San Marino Rtv Sport, in streaming sul sito www.sanmarinortv.sm e sulla pagina Facebook dell’emittente di Stato.