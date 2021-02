Nuovi marciapiedi e asfalto in via Baracca a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 12:58 - 27 Febbraio 2021

Asfaltature in via Baracca a Misano Adriatico.



Sono terminati a Misano Adriatico i lavori di manutenzione in via Baracca a cura della Nuova Cooperativa Selciatori di Pesaro.



L'intervento, per un importo complessivo di 150.000 euro e ultimato in un mese, ha riguardato il rifacimento di circa 300 metri di marciapiedi lato strada, completando il secondo stralcio di riqualificazione. Il primo intervento fu compiuto tre anni fa. Per consentire una sistemazione definitiva e duratura si è resa necessaria la sostituzione delle piante presenti, con la messa a dimora di nuove alberature meno invasive. Ciò per superare i danni prodotti dall'apparato radicale dei pini esistenti e comunque non in ottime condizioni.



I pini sono stati sostituiti dal pero 'Chanticleer', pianta dal portamento piramidale, che non si allarga oltre i 5/6 metri, ha i rami eretti, fiori bianchi molto simili a quelli del pero da frutto e che nel periodo di fioritura sembrano comporre una nuvola bianca. Fra tutti i peri ornamentali è forse il più resistente alle malattie. Infine si è infine proceduto alla riasfaltatura della strada.