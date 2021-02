Boxe: vittoria per Alessandro Pesaresi nello scontro con Dario Campanile

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:30 - 27 Febbraio 2021

Pesaresi con il tecnico Scialdone.



Successo per Alessandro Pesaresi della Boxe Santarcangelo nello scontro con il pari categoria (Junior 57 kg) Dario Campanile della Boxe Second Out Parma. I due pugili classe 2005 erano entrambi al sesto match. "Il.match partiva subiti forte con il parmense sempre all'attacco, ma il nostro Pesaresi non si scomponeva e di rimessa metteva i colpi migliori e si aggiudicava il primo round.

Nel secondo round il forcing di Campanile aumenta e vinceva il round.

Nel terzo round decisivo pur attaccando Campanile perdeva in lucidità e Pesaresi metteva a segno i colpi migliori aggiudicandosi il round", racconta il suo istruttore Tiziano Scarpellini.