Castelli, leader nel settore dell’abbigliamento tecnico, ‘veste’ la Ride Riccione 2021

| 11:30 - 27 Febbraio 2021

Il brand Castelli per la Ride Riccione.

Il brand leader mondiale nel settore dell'abbigliamento per il ciclismo, fornitore delle maglie del Giro d'Italia, della nazionale italiana e del team Ineos Grenadiers sposa la progettualità della bike di Riccione. Sarà infatti della Castelli la maglia ufficiale della Ride Riccione 2021, la Gran Fondo romagnola in programma il 6 giugno prossimo ed inserita quale appuntamento cardine nella settimana di eventi dedicati alle due ruote Ride Riccione Week (2/6 giugno).



La Castelli ha scelto dunque Riccione, e la Ride Riccione in modo particolare, per abbinare il proprio brand ad un evento in grande ascesa che promette di mantenere tutte le promesse. A dare più valore e lustro alla maglia tecnica personalizzata che la Castelli produrrà a beneficio di tutti i partecipanti alla Ride Riccione (ciascun iscritto la riceverà nel proprio pacco gara e dovrà essere indossata per poter entrare in griglia e portare a termine la prova) sarà il nome del creativo che realizzerà la grafica di questa maglia già destinata a diventare un iconico “must”: Aldo Drudi, il celebre designer autore di numerosi progetti per Valentino Rossi e per i team del motomondiale più in generale.



"Siamo davvero molto entusiasti di essere partner attivi della Ride Riccione 2021 – ha dichiarato Soren Jensen, il responsabile marketing di Castelli - e di fornire a tutti partecipanti un elemento chiave come la nostra maglia Competizione 2 Jersey, un capo che riteniamo ideale per affrontare al meglio i favolosi percorsi della Gran Fondo".



"Ogni sportivo sa che l'abbigliamento tecnico serve a migliorare la performance, garantendo un confort eccezionale quando si affrontano le sfide dello proprio sport preferito - ha detto l'assessore Stefano Caldari -. Che un brand così elevato in prestazioni e in design abbia scelto di vestire i ciclisti che si cimenteranno con la Ride Riccione rappresenta un vero e proprio riconoscimento di qualità per la nostra manifestazione. Un valore aggiunto soprattutto per tutti i ciclisti che parteciperanno perché la maglia Castelli sarà un ricordo prezioso quasi un cimelio, ma anche un'utility da spendere nelle competizioni pre migliorare il confort quando si è in sella".



Castelli affianca così Conad, quest'ultimo il main sponsor della Ride Riccione, contribuendo ad aumentare fortemente il valore della manifestazione sportiva e turistica insieme, che dà l'opportunità ai partecipanti di conoscere e assaporare l'ospitalità riccionese e della Romagna.L'edizione 2021 della maglia ufficiale Castelli per Ride Riccione 2021 verrà presentata nel corso dell'ultima settimana di marzo.



La Ride Riccione propone tre percorsi perfettamente adatti alla condizione atletica di ciascun partecipante:



e-Ride: un tracciato di 70 km (1.120 metri il dislivello) dedicato alle biciclette da corsa a pedalata assistita. Bello, affascinante, divertente e ricco di suggestione. Da Riccione, attraverso la Repubblica di San Marino e ritorno, per un perfetto mix che unisce il fascino di una Gran Fondo unica e la garanzia di divertirsi fino alla fine, senza dover pensare all'autonomia della batteria.



Medio Ride: un percorso veloce, bellissimo, lungo 110 km con ben 2.193 metri di dislivello, attraverso paesi e colline che sicuramente lasceranno un meraviglioso ricordo nel cuore dei partecipanti. Si ripercorre parte della tappa a cronometro del Giro daItalia edizione 2019, la Riccione San Marino vinta da Primo× Roglič e caratterizzata dalla scalata di Montegiardino.



Ride: si parte dal cuore di Riccione per far rotta nell'entroterra romagnolo, e poi le Marche, la Repubblica di San Marino fino a scalare il mitico “Cippo” Carpegna, la palestra di Marco Pantani. Un percorso impegnativo - 150 km per 3.370 metri di dislivello – che certamente metterà a dura prova la condizione di molti, ma che una volta conquistato certamente regalerà la gioia del trionfo di aver attraverso luoghi magici.

www.ridericcione.com www.castelli-cycling.com