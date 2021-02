Acquisti con carte di credito rubate al postino, due arresti

Cronaca

Riccione

| 10:03 - 27 Febbraio 2021

Carabinieri in servizio (foto repertorio).

Facevano acquisti con carte di credito rubate nei centri commerciali di Rimini, occhiali firmati e generi di vestiario per un totale di 10mila euro, ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri di Riccione che giovedì hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Rimini.

In carcere un uomo di 50 anni e il complice di 48, originari del Napoletano ma residenti a Rimini entrambi accusati di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. In seguito alle svariate denunce presentate dai titolari delle carte di credito, avvisati di acquisti mai fatti tramite sms di sicurezza, i militari hanno scoperto che le carte di credito

erano state rubate mentre il postino le consegnava all'intestatario. Decine le transazioni fraudolente per un valore complessivo di circa 10.000 euro.