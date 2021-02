Calcio D, Marignanese Cattolica: c'è un positivo al Covid 19, salta la trasferta di Fiorenzuola

Sport

Cattolica

| 21:53 - 26 Febbraio 2021

Per la trasferta delal Marignanese Cattolica salta la trasferta di Fiorenzuola di domenica e probabilmente anche la partita contro il Corticella del turno successivo sempre lontano dal Calbi. Questo perché un tesserato e è stato trovato positivo al test molecolare dopo che mercoledì sera ha accusato sintomi riconducibili al Covid 19. Giovedì è riasto a casa in via precauzionale sottoponendosi al tampone il cui esito è arrivato nella giornata di venerdì. L'Ausl ha posto in quarantena fiduciaria tutto il gruppo squadra fino al 6 marzo. Salta anche Ghivizzano-Mezzolara.