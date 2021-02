Rimini Calcio, Ronchi al Trento. Al suo posto torna Giua. Longobardi al Forlì

Sport

Rimini

| 18:03 - 26 Febbraio 2021

Alberto Giua con la maglia del Rimini.

Movimenti di mercato in casa Rimini. Come anticipato da altarimini.it, Matteo Ronchi lascia la maglia biancorossa per accasarsi al Trento. Al suo posto ritorna in biancorosso Alberto Giua, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile. Giua ha militato nella prima squadra nelle stagioni 2016-17 e 2017-18, contribuendo alle vittorie del campionato di Eccellenza e di Serie D.

"Il Trento ringrazia il Rimini per la disponibilità dimostrata nella trattativa, dà il benvenuto a Matteo Ronchi e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù” si legge nel comunicato del club.

"L’arrivo di Ronchi, che completa l’organico a disposizione del tecnico Carmine Parlato, rappresenta sia un rinforzo per la stagione in corso ma, allo stesso tempo, è un innesto di prospettiva anche per la prossima stagione che, tutti noi ci auguriamo, sia in un’altra categoria. Categoria che il neoacquisto conosce assai bene, visto che in serie C ha militato per ben quattro stagioni” ha detto il presidente del Trento, Mauro Giacca.

Giua proviene dal Fabriano (Eccellenza, 7 partite giocate). Nella stagione 2018-2019 ha collezionato 18 presenese in serie D (Sammaurese 14 e Savignanese 4).

LE ALTRE Il Ghivizzano ha ingaggiato Lorenzo Baggiani., classe 2002. Il Sasso Marconi l'attaccante Stefano Del Sante. Il Forlì ha tesserato l'attaccante Cristian Longobardi, classe 1982 lo scorso anno in serie D nella Savignanese, ex Rimini.