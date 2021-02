Calcio D, Rimini: quattro i tesserati positivi al tampone antigenico

Sport

Rimini

| 19:50 - 26 Febbraio 2021

Quattro i tesserati positivi in seguito al ciclo di tamponi antigenici effettuato venerdì pomeriggio sull’intero gruppo squadra per l’individuazione della positività al Covid 19. Si attende nella giornata di sabato l’esito del tampone molecolare. Dunque la partita contro il Lentigione potrebbe essere rinviata.

Intanto allo stadio Romeo Neri durante l’allenamento del Rimini fissato alle 13,30 si è visto l’ex presidente Fabrizio De Meis. Subito sono scattate le congetture circa un suo possibile ruolo all’interno del club, magari con un ruolo di consulente del presidente. De Meis smentisce ogni coinvolgimento.

“Ho approfittato della bella giornata per seguire l’allenamento – dice De Meis – il presidente Alfredo Rota con cui sono in ottimi rapporti non mi ha mai chiesto nulla, mi ha solo invitato come ospite al Neri e io ho accettato l’invito. Del resto quando è possibile al Neri sono presente”.