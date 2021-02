Calcio D, Marignanese Cattolica: il nuovo mister è Matteo Vullo

Sport

Cattolica

| 15:48 - 26 Febbraio 2021

Da sinistra il ds Rino D'Agnelli e il tecnico Matteo Vullo.

E' Matteo Vullo il nuovo tecnico della Marignanese Cattolica. Giovedì pomeriggio ha diretto il pimo allenamento. Ha conseguito l'abilitazione per allenatore professionista di 2ª categoria-UEFA A a Coverciano. Il figlio d'arte (papà Salvatore è l'ex trainer di Avellino e Campobasso), ha diviso tutta la fase antecedente all'emergenza Covid-19 tra il suo Fiorenzuola (è stato collaboratore tecnico di mister Luca Tabbiani e trainer della Juniores) e i corsi al Centro Tecnico Federale. Vullo, prima dell'esperienza al Fiorenzuola, aveva vissuto due stagioni da protagonista in Promozione emiliano-romagnola al timone di Fabbrico e Arcetana. Con i primi ha sfiorato i playoff, coi secondi li ha raggiunti e poi vinti facendo fuori Modenese Calcio e La Pieve Nonantola.

In precedenza, Vullo ha accumulato esperienze in Eccellenza alla guida di Civitella Roveto, Viggiano e Boville Ernica. Poi lo spostamento in Emilia-Romagna, dove vive tra Parma e Reggio Emilia. Un percorso, quindi, graduale, fatto di conoscenze, esperienze e gavetta. Ricordiamo che Icio Galli, ora il vice di Vullo, è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo.