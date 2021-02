Interventi sulla viabilità in Valmarecchia, comitato scettico sulle tempistiche

Attualità

Rimini

| 15:34 - 26 Febbraio 2021

Foto dalla pagina Facebook di Riziero Santi.

Il comitato Valmarecchia Futura commenta la firma del protocollo sulla viabilità, definito nuovamente "il protocollo del nulla". I dubbi riguardano soprattutto le tempistiche sugli interventi e il loro finanziamento. Ad esempio si prevede che le varianti alla strada Marecchiese (finalizzate a bypassare i centri storici di diversi comuni) siano progettate entro l'inizio del 2022 (entro un anno) e i lavori avviati entro tre anni. Per il comitato, gli amministratori firmatari sanno che "quanto firmato è impossibile da realizzare in quei tempi indicati e soprattutto con le risorse economiche di cui dispone, tanto più senza aver fatto nulla sin qui per coinvolgere significativamente la Regione Emilia-Romagna e soprattutto Anas che a breve avrà competenza sulla strada".



Pur accordando "l'ultima briciolina di fiducia sapendo di perderla", i membri del comitato affermano di voler vigilare sulla realizzazione di quanto è stato firmato. "Speriamo a breve di conoscere tempi, scelte progettuali e di realizzazione", incalza il comitato."Due o tre anni, presidente Santi e amministratori comunali, sono pochissimi e immaginiamo abbiate quasi tutto pronto. Mica vorrete arrivare a scadenza senza aver compiuto questo miracolo", chiosa la nota.