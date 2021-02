Dieci regioni con Rt sopra 1, scenario arancione per Emilia Romagna Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nell'ultimo monitoraggio

Attualità Emilia Romagna | 15:10 - 26 Febbraio 2021 Foto Alessia Bocchini.

Dieci le Regioni questa settimana con un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una, la Basilicata, con un Rt con il limite inferiore superiore a 1,26. compatibile con uno scenario di tipo 3 (Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5).



Il Molise - che ha chiesto la zona rossa - ha un Rt puntuale di 1,11 con un limite superiore di 1,45. Delle altre nove, cinque (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Toscana e Umbria) hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2 (Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra 1 e 1,25).



Le altre Regioni hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nell'ultimo monitoraggio (rapporto n.41) Iss-ministero della Salute (dati dati al 24 febbraio relativi alla settimana 15-21 febbraio): Abruzzo 1.13 Basilicata 1.51 Calabria 1.01 Campania 1.04 Emilia Romagna 1.1 Friuli Venezia Giulia 0.83 Lazio 0.94 Liguria 0.94 Lombardia 0.82 Marche 0.98 Molise 1.11 Piemonte 1.02 PA Bolzano 0.92 PA Trento 1.07 Puglia 0.95 Sardegna 0.68 Sicilia 0.71 Toscana 1.19 Umbria 1.07 Valle d'Aosta 0.94 Veneto 0.97.



< Articolo precedente Articolo successivo >