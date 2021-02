San Leo: dalla regione altri 2 milioni per messa in sicurezza della rupe

Attualità

| 15:09 - 26 Febbraio 2021

La rupe di San Leo il giorno del crollo, il 27 febbraio 2014.



Nuovo intervento per la messa in sicurezza della Rupe di San Leo, dove sorge la celebre fortezza riminese. Nei giorni scorsi si è chiusa infatti in regione la progettazione definitiva degli interventi di consolidamento sulla parete sud, finanziati con 2 milioni di euro. Entro l’anno si concluderanno inoltre le opere già avviate sulla parete est, dal valore di ulteriori 2 milioni. “Si tratta di un risultato importante che arriva proprio nei giorni in cui si ricorda il settimo anniversario dell’ingente crollo del 27 febbraio 2014, quando erano franati oltre 300 mila metri cubi di roccia”, spiega l’assessore regionale alla protezione civile, Irene Priolo.



Da allora sono stati messi a disposizione dalla Regione oltre 5 milioni 800 mila euro per effettuare rilievi, indagini e programmare interventi. L'impegno scaturito da un gioco di squadra che ha coinvolto tutti i livelli istituzionali, coinvolgendo la comunità scientifica e accademica su scala nazionale, rileva l'assessore, "prosegue con la progettazione delle opere di consolidamento dell’intera parete sud". Entro aprile si conta di ultimare anche la progettazione esecutiva, per poi avviare le procedure d’appalto di lavori attesi e strategici per la difesa delle abitazioni, della fortezza e dell’unica strada di accesso al paese. Ad essere interessato dal nuovo cantiere, in particolare, sarà l’intero tratto che dallo spigolo sud-est della parete, sotto la fortezza, si sviluppa oltre l’arco di ingresso all’abitato.



Gli interventi sono a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che ha svolto approfonditi rilievi e indagini per acquisire le necessarie conoscenze sulla morfologia della roccia e sul suo stato di fratturazione. Si prevede la posa di ancoraggi, chiodature, imbracature con funi di acciaio, pannelli in funi di acciaio e reti metalliche, fatti precedere dal distacco controllato e dalla demolizione di blocchi rocciosi pericolanti.