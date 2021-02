Sabato i funerali di Gresini, la funzione trasmessa in diretta streaming

Attualità

| 14:56 - 26 Febbraio 2021

Fausto Gresini.

Il funerale di Fausto Gresini, l'indimenticato pilota motociclistico e poi dirigente dell'omonimo team, scomparso a 60 anni per le complicazioni legate all'infezione contratta da nuovo coronavirus, sarà celebrato in forma privata a Imola, domani (sabato 27 febbraio), alle ore 10. Le restrizioni imposte dalle normative anti Covid permetteranno la partecipazione solo ai familiari stretti. Tutti gli altri potranno seguire la cerimonia attraverso la diretta che sarà pubblicata sulla pagina Facebook del Gresini Racing. In una nota del team si legge: "Non sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto per via delle attuali restrizioni dovute alla pandemia".