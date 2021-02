Covid: a Rimini +258 casi, nessun decesso. Crescono i ricoveri

Attualità

| 16:20 - 26 Febbraio 2021

Il bollettino contagi di venerdì 26 febbraio.



A Rimini si registrano 258 nuovi casi e lieve prevalenza dei sintomatici (130) sugli asintomatici (128). Nei primi cinque giorni della settimana i casi totali sono stati 1033, media di 207 contagi al giorno, in aumento del 35% rispetto a una settimana fa. E' la media più alta della seconda ondata pandemica dopo quella registrata tra il 16 e il 22 novembre (214 contagi al giorno). I ricoveri in terapia intensiva aumentano (+1), per un totale di 17 pazienti. Nessun decesso è stato comunicato per il nostro territorio.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.575 (1538 sintomatici e 1037 asintomatici).

Tamponi totali: 40.804 (21.692 molecolari, 18.456 rapidi).

Tasso di positività: 6.4%, in



Decessi: 31

Guarigioni: 1.004



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.222 (+1.540 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 36.919 (+1.495), il 94% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+8 rispetto a ieri), 2.092 quelli negli altri reparti Covid (+37). Percentualmente sono rispettivamente lo 0,5% e il 5,5% dei casi attivi.



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1), 13 a Parma (+1), 18 a Reggio Emilia (+1), 44 a Modena (invariato), 52 a Bologna (+1), 18 a Imola (+2), 22 a Ferrara (-1), 6 a Ravenna (numero inviato rispetto a ieri), 3 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (+2) e 17 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 19.855 a Piacenza (+48 rispetto a ieri, di cui 35 sintomatici), 17.553 a Parma (+162, di cui 88 sintomatici), 32.682 a Reggio Emilia (+229, di cui 140 sintomatici), 44.593 a Modena (+515, di cui 383 sintomatici), 52.057 a Bologna (+663, di cui 398 sintomatici), 8.942 casi a Imola (+89, di cui 53 sintomatici), 14.798 a Ferrara (+122, di cui 41 sintomatici), 19.327 a Ravenna (+216, di cui 81 sintomatici), 9.704 a Forlì (+101, di cui 80 sintomatici), 11.670 a Cesena (+172, di cui 109 sintomatici) e 24.298 a Rimini (+258, di cui 130 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (venerdì 26 febbraio)sono state somministrate complessivamente 367.049 dosi; sul totale, 133.730 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.