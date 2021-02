FOTO Firmato il protocollo per la viabilità della Valmarecchia

Attualità

Rimini

| 13:40 - 26 Febbraio 2021

Foto dalla pagina Facebook di Riziero Santi.

E' arrivata l'attesa firma del protocollo per il miglioramento della viabilità in Valmarecchia. Oggi (venerdì 26 maggio) i sindaci dell'Alta e della Bassa Valmarecchia si sono riuniti, assieme al presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, per la firma, il primo passo fondamentale per pianificare interventi migliorativi della viabilità dell'entroterra. Dal protocollo si passerà alla fase progettuale, con gli interventi che saranno poi sottoposti al vaglio delle amministrazioni comunali. Sono previsti in primis interventi sulla strada Marecchiese (progetti entro l'inizio del 2022 e lavori entro tre anni), interventi sulla strada Provinciale 14 e nuovo ponte Marecchia (progetti entro inizio 2023 e lavori entro tre anni), il collegamento tra la Marecchiese e la E-45 (tempistiche da definire). Inoltre è previsto il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, delle ciclabili (tempistiche fissate in due anni) e il recupero dei tracciati ferroviari dismessi (interventi entro tre anni).