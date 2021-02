Industrie Valentini, preoccupazione per la cassa integrazione dei 149 lavoratori

Attualità

Rimini

| 13:22 - 26 Febbraio 2021

Industrie Valentini.

Comune e Provincia di Rimini, nonché i sindacati, chiedono alle banche di anticipare la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle industrie Valentini, a causa dei tempi lunghi dell'Inps. Lo annuncia Renzo Crociati della segretaria generale della Fillea Cgil. Nel dettaglio il documento firmato chiede alle banche l'applicazione del protocollo quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà. L'8 febbraio scorso è stato firmato un verbale di accordo per la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per crisi aziendale, a seguito di cessazione di attività, a favore di 149 lavoratori. In attesa di novità dal punto di vista societario per le Industrie Valentini, si cercano misure per il sostegno della forza lavoro.