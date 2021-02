Ristoranti aperti in zona arancione come servizio mensa: rischio sanzioni pesanti

Attualità

Servizio mensa proposto dai ristoratori sulle base di autocertificazioni e comunicazioni di partita Iva da parte dei clienti. Una prassi che rischia però di portare a pesanti sanzioni, anche nel riminese, come spiega Confesercenti.



Già in gennaio il ministero dell'Interno ha chiarito che all’interno dei pubblici esercizi lo svolgimento dell’attività di ristorazione è consentito, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, in favore di lavoratori di aziende con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande. Deve perciò essere stipulato un contratto tra esercente e datore di lavoro, e il ristoratore deve avere l'elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio da esibire in caso di controllo.



Il ministero ha chiarito anche che diversamente non è consentita la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, mancando la necessaria caratteristica di ristorazione collettiva del servizio di mensa o catering continuativo. "Siamo in un momento di grandissima difficoltà e preoccupazione per i pubblici esercizi e il commercio. Più che mai ora è importante che ci siano regole chiare e condivise che valgono per tutti. La soluzione non è offrire servizi di mensa con le modalità che stiamo vedendo da parte di alcuni operatori", spiega la nota di Confesercenti.