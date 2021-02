Boxe Santarcangelo: Alessandro Pesaresi sfida Dario Campanile

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:25 - 26 Febbraio 2021

Alessandro Pesaresi con i tecnici Matteo Scialdone e Tiziano Scarpellini.

Questa sera (venerdi 26 febbraio) sfida sul ring per Alessandro Pesaresi della Boxe Santarcangelo, categoria junior 57 kg, che affronterà Dario Campanile della Boxe Secound Out di Parma. Entrambi classi 2005, con uno score identico di 5 match all'attivo. "Alessandro sarà sicuramente pronto per questo match e darà spettacolo come sempre", commenta il suo tecnico Tiziano Scarpellini. L'incontro è un test, per il giovane pugile clementino, in attesa di una possibile convocazione per il torneo nazionale Alberto Mura dal 12 al 14 marzo prossimo.