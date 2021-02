Tragedia a Riccione, recuperato al porto il cadavere di un'anziana

Cronaca

Riccione

| 10:51 - 26 Febbraio 2021



È stato recuperato questa mattina (venerdì 26 febbraio) nel mare del porto di Riccione il corpo di un'anziana, 80enne riccionese, avvistato attorno alle 10 da alcuni passanti galleggiare sul filo dell'acqua. Sono al lavoro sul posto i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e i carabineri che stanno cercando di accertare i contorni della tragedia, oltre al personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare le condizioni della deceduta. Il decesso sarebbe avvenuto per annegamento. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto volontario.





Seguiranno aggiornamenti