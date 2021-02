Bretella sulla statale 16, via il traffico tra le frazioni dell'entroterra di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 10:47 - 26 Febbraio 2021



Sono partiti in questi giorni i lavori di cantierizzazione per la realizzazione della nuova bretella della statale 16 che consentirà il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione.



La nuova arteria di collegamento a due corsie sorgerà tra via Tavoleto (zona Villaggio Argentina) e via Berlinguer di Riccione (casello A14), utilizzando la galleria realizzata a Scacciano. L’assenza di intersezioni renderà agevole il collegamento fra l’area artigianale di Santamonica, di tutte le attività di quella zona, con la strada provinciale di Villaggio Argentina e quindi il casello autostradale. Ciò consentirà di eliminare gran parte del traffico che attraversa le frazioni dell’entroterra e renderà più fluido il collegamento con la zona mare.



“Sono interventi che attendiamo da tempo – dice il Sindaco Fabrizio Piccioni – e che finalmente si avviano. Misano, al pari di altri comuni della Provincia, ottenne una sorta di risarcimento per i lavori della terza corsia autostradale e così è possibile realizzare questi interventi che daranno respiro ad una viabilità storicamente bisognosa e che per quanto riguarda Misano snellirà molto i collegamenti interni. Bene che ad aggiudicarsi la commessa sia stata una azienda del territorio, la CBR, che lavorerà per conto di Società Autostrade per l’Italia”.





Nell’ambito del progetto rientra anche la realizzazione del percorso ciclopedonale nella zona di Scacciano che si diramerà lungo la strada provinciale 91 per oltre un chilometro fino al territorio comunale di Riccione. Contemporaneamente, come previsto, partiranno i lavori per la ciclabile da Misano Monte a Scacciano, i cui lavori saranno invece finanziati dal Comune di Misano Adriatico utilizzando fondi regionali. Sarà così completato un collegamento ciclabile di grande importanza nella prospettiva di un territorio sempre più connesso al fianco delle strade provinciali 50 e 91.