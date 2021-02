Calcio D, Rimini: per il difensore Matteo Ronchi forte pressing del Trento: cessione vicina

Sport

Rimini

| 22:02 - 25 Febbraio 2021

Matteo Ronchi.

Il difensore del Rimini Matteo Ronchi (12 presenze) è un po' più vicino al Trento, capolista del girone C e club fortemente candidato al salto di categoria. Giovedì il difensore biancorosso, che non ha giocato il derby di Forlì dal primo minuto, non si è allenato assieme ai compagni allo stadio Romeo Neri pur essendo presente al campo in borghese e tutto lascia presupporre che la trattativa allacciata col Trento negli ultimi giorni possa avere la fumata bianca nella giornata di venerdì o al più tardi sabato: del resto il mercato è stato allungato fino al 31 marzo in previsione della ripresa del campionato di Eccellenza e dunque il tempo per concludere il passaggio c'è.

Il Trento vuole stringere i tempi e il giocatore non punta certo i piedi certo per restare in biancorosso: Ronchi, infatti, ha l'occasione per vincere il campionato di serie D con una corazzata in cui è arrivato da qualche tempo anche l'attaccante ex Rimini Luca Rivi, e non vuole lasciarsela sfuggire (Ronchi nelle ultime tre stagioni ha militato in serie C nel Ravenna con 67 presenze complessive). Inizialmente il club ha respinto la richiesta del Trento, poi evidentemente gli argomenti del club hanno fatto breccia. Ora si sta trattando.

Nel caso in cui Ronchi partisse, non è detto che arrivi un sostituto. Possibile che si faccia affidamento su Valeriani, che ben si è disimpegnato in quel ruolo nel derby, e il giovane Manfroni al fianco di Pupeschi e Canalicchio. Comunque qualche nome per l'eventuale sostituzione c'è, ad esempio quello di Francesco D’Angelo, classe 1990, una lunga carriera tra serie D e C spesa tutta al sud (unica parentesi al Monza). Si vedrà.

Per quanto riguarda Alex Ambrosini, l'attaccante ha respinto le avances del Siena. Non si muove neppure Dardan Vuthaj molto richiesto da club del nord. Tutto fermo per Abel Gigli dopo l'interessamento iniziale dello stesso Trento e del Casarano.

LE ALTRE Il Corticella ha ingaggiato il centrocampista classe 1998 Matteo Cortesi, 31 presenze e 5 gol nel Forlì, 6 presenze in C la stagione scorsa nel Cesena.