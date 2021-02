FOTO Covid: partite a San Marino vaccinazioni con Sputnik

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:40 - 25 Febbraio 2021

La campagna vaccinale sanmarinese iniziata con lo Sputnik.

Partita a San Marino la vaccinazione con le prime dosi del vaccino russo Sputnik 5. Il primo cittadino del Titano a ricevere la somministrazione è stato il 26enne Matteo Bedetti, il più giovane infermiere del Pronto Soccorso. Oggi (giovedì 25 febbraio) sono in programma 25 vaccinazioni tutte dedicate al personale sanitario. "Abbiamo fatto le prime dosi - spiega il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta - in attesa di iniziare con la campagna vera e propria, lunedì primo marzo. Siamo partiti con i sanitari oggi".



Quanto ai tempi previsti per vaccinare la popolazione della piccola Repubblica, aggiunge Ciavatta, "dipenderà dalle forniture, dall'adesione. Quello su cui siamo più concentrati è la campagna di promozione per convincere quanti più indecisi possibile dell'importanza di questa vaccinazione anche a tutela di chi non può farla per mille ragioni".



Iniziata con lo Sputnik, la campagna vaccinale sanmarinese potrà contare anche su vaccini Pfizer e Astrazeneca oggetto di un accordo con l'Italia. "Quello - argomenta Ciavatta - è un protocollo che, pur avendo registrato dei forti rallentamenti, non imputabili all'Italia e a San Marino quanto a adempimenti di tipo amministrativo e burocratico nella relazione con le case farmaceutiche, su cui noi a abbiamo puntato tanto fin da settembre dello scorso anno. E che, quindi, riteniamo a breve possa iniziare a produrre i suoi effetti".



Nessun timore, infine, per un possibile esodo di persone interessate a vaccinarsi sul Titano dalla vicina Romagna. "E' inutile che provino a venire a vaccinarsi - sottolinea il Segretario di Stato sanmarinese - abbiamo una vaccinazione del tutto centralizzata all'interno dell'ospedale per cui è impossibile che ci sia la possibilità di fare questo vaccino. Non è a pagamento, non è a disposizione di cittadini non sanmarinesi. Oltretutto - evidenzia Ciavatta - ci sono anche delle misure di freno agli spostamenti da e per la Repubblica abbastanza consistenti per via delle colorazioni delle regioni limitrofe. Non credo proprio che sia un rischio che correremo".