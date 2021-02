Aumento costi lavori sul lungomare Tintori: Renzi chiede intervento corte dei conti

Attualità

Rimini

| 16:37 - 25 Febbraio 2021

Scavi sul lungomare Tintori (foto Gioenzo Renzi).

Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha chiesto l'intervento della Corte dei Conti, per fare luce sull'aumento dei costi relativi ai lavori sul lungomare Tintori. Renzi, che sul tema ha presentato anche un'interrogazione al consiglio comunale, evidenzia che gli scavi per l'installazione dei tubi della nuova rete fognaria e dell'acqua "avrebbero dovuto essere effettuati prima e non dopo l’inaugurazione del nuovo tratto di lungomare".



Renzi riferisce che la giunta comunale, il 13 ottobre del 2020 (dopo l'inaugurazione del nuovo lungomare), ha approvato la perizia suppletiva e di variante, per la necessità di eseguire lo spostamento delle reti a servizio delle aree del Lungomare Tintori e dell’arenile. "Un importo di 646.209 euro che aumenta la spesa di oltre il 30%". In più, "dalla perizia approvata", sottolinea, "si apprende che sono stati autorizzati ulteriori nuovi lavori che hanno riguardato le piantumazioni, i corpi illuminanti e altre opere di finitura, con un ulteriore importante aumento della spesa, che andavano sicuramente studiati e progettati prima dell’appalto". Renzi accusa: "A questo punto sorge il dubbio che il Comune non abbia acquisito tutti i pareri e la conoscenza delle reti dagli Enti erogatori dei servizi pubblici durante il progetto e comunque prima di avviare i lavori, che sarebbe un obbligo di legge e prassi".