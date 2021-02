Santarcangelo: banchetto per raccolta firme a favore della legge antifascista 'Stazzema'

Attualità

| 15:29 - 25 Febbraio 2021

Venerdì mattina dalle 10 alle 12 in Piazza Ganganelli, sabato mattina dalle 10 alle 12 e domenica pomeriggio dalle 16 alle 18, presso la sede dell’ANPI (sotto al Municipio di Santarcangelo), sarà attivo il banchetto per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti". A promuovere l’iniziativa, nata dalla proposta del Sindaco di Stazzema la cui frazione di Sant’Anna, il 12 agosto 1944, fu teatro di una delle più efferate stragi nazifasciste, è l’Anpi di Santarcangelo di Romagna durante la festa di tesseramento nazionale (27 e 28 febbraio), in collaborazione con altre forze politiche che si riconoscono nei valori dell’antifascismo.