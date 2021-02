Coronavirus Rimini: contagi alti, +289. In regione oltre 2000 casi

Attualità

25 Febbraio 2021

Il bollettino Covid Emilia Romagna di giovedì 25 febbraio 2021.



A Rimini si conferma la crescita dei contagi da nuovo coronavirus, con 289 nuovi casi e prevalenza dei sintomatici (158) sugli asintomatici (131). Un trend iniziato a metà della scorsa settimana, anche se complessivamente in essa si era registrato un leggero calo rispetto a quella precedente. Ma l'escalation dei casi nel weekend è stata confermata nei primi giorni di questa settimana. Ora il nostro territorio ha una media di 194 contagi giornalieri, vicina al picco di novembre, in aumento del 30% rispetto a sette giorni fa. I ricoveri in terapia intensiva aumentano (+1), per un totale di 16 pazienti. I decessi comunicati per il nostro territorio sono due: due uomini di 85 e 91 anni.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.092 (1231 sintomatici e 861 asintomatici).

Tamponi totali: 40.804 (21.823 molecolari, 18.981 rapidi).

Tasso di positività: 5,1%



Decessi: 33

Guarigioni: 1.121



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.693 (+936 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 35.432 (+898), il 94% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri), 2.058 quelli negli altri reparti Covid (+35). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (+1), 12 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 17 a Reggio Emilia (invariato), 44 a Modena (-1), 51 a Bologna (-4), 16 a Imola (+2), 23 a Ferrara (+3), 6 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (+1), 6 a Cesena (-1) e 16 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 19.807 a Piacenza (+55 rispetto a ieri, di cui 37 sintomatici), 17.391 a Parma (+164, di cui 95 sintomatici), 32.453 a Reggio Emilia (+247, di cui 154 sintomatici), 44.078 a Modena (+379, di cui 231 sintomatici), 51.404 a Bologna (+386, di cui 258 sintomatici), 8.853 casi a Imola (+69, di cui 40 sintomatici), 14.677 a Ferrara (+139, di cui 33 sintomatici), 19.111 a Ravenna (+196, di cui 117 sintomatici), 9.603 a Forlì (+72, di cui 58 sintomatici), 11.498 a Cesena (+94, di cui 48 sintomatici) e 24.040 a Rimini (+289, di cui 158 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (giovedì 25 febbraio) sono state somministrate complessivamente 357.235 dosi; sul totale, 132.607 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.