Basket D, Villanova Tigers in palestra in vista del campionato

I Tigers sudano in palestra e si preparano all'esordio in campionato. La serie D è composta da 4 gironi, tre da 5 squadre, il quarto con quattro formazioni in griglia.

Villanova è stata inserita proprio nel girone D, insieme a Polisportiva Stella Rimini, Selene S.Agata Basket e Tigers Cesena 2014. La prima palla a due dovrebbe alzarsi il 21 marzo. La formula (retrocessioni, promozioni) occorre è ancora da definirsi.



Il ritorno dei biancoverdi sul parquet della Tigers Arena nel frattempo è scandito da un'ulteriore novità. Sulla panchina Tigers c’è stato un avvicendamento. Valerio Rustignoli ha lasciato il testimone a Cristian Evangelisti. “Rusti” ha guidato i Tigers nel campionato di Promozione fino alla storica conquista della serie D, 21 anni l’ultima volta. La questione logistica e sanitaria attuale chiede di mescolare meno possibile le zone e la distanza fisica dell’allenatore di Forlimpopoli da Villa Verucchio ha motivato la scelta. Resterà per sempre un Tigers. A Valerio va il più sentito “grazie” dalla società per tutto ciò che ha fatto in casacca Tigers, e un enorme “cinque”, in attesa che le strade si incrocino di nuovo, quando la situazione sanitaria non sarà più emergenziale.

A Cristian Evangelisti, che ha accettato con entusiasmo e grande professionalità questa nuova avventura, il benvenuto da parte di tutta la società. Anche “Pelo” è legato a doppia mandata al mondo Villanova. Qui ha conquistato da giocatore la promozione in serie C, poi ha allenato la prima squadra e infine faceva già parte del progetto intrapreso con la Santarcangiolese in Promozione. Guiderà il gruppo della serie D, con il quale ha già iniziato gli allenamenti, al quale sono stati aggregati anche diversi elementi della squadra di Promozione.