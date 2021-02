Attualità

Repubblica San Marino

| 13:46 - 25 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 25 febbraio 2021.

A San Marino sono stati comunicati 35 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, su 333 tamponi, mentre sono solo cinque le guarigioni. Rimangono 31 i decessi della seconda ondata pandemica, dal 1 luglio a oggi (giovedì 25 febbraio). Stabili i ricoveri in ospedale: dieci i pazienti in terapia intensiva, quattordici nel reparto Covid. Il 93,1% dei casi attivi è in isolamento domiciliare (323 persone).