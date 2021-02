Misano Adriatico: al via il restyling della biblioteca comunale

Attualità

Misano Adriatico

| 13:22 - 25 Febbraio 2021

La sala studio della biblioteca di Misano Adriatico.

La Biblioteca Comunale di Misano Adriatico è pronta a rifarsi il look. Partiranno lunedì una serie di lavori che restituiranno un ambiente ancor più bello e funzionale. Nello specifico si procederà alla sostituzione della moquette, nelle aree in cui è presente, con una pavimentazione lavabile; verrà rinnovata l’imbiancatura di tutti gli spazi e verranno eseguiti altri piccoli ritocchi.



Per l’intera durata dei lavori, che dovrebbero esaurirsi in una trentina di giorni, la Biblioteca resterà aperta negli orari tradizionali per il prestito e la restituzione di libri. Saranno chiusi, invece, la sala internet ed il reparto ragazzi, i cui scaffali verranno trasferiti all’ingresso.



Resta per il momento aperta la sala studio adulti, che subirà solo una breve chiusura, di cui sarà data comunicazione in anticipo sulla pagina Facebook della Biblioteca.