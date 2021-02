Occupano stanze di hotel chiuso per bivaccare e come base per lo spaccio

Attualità

Rimini

| 12:56 - 25 Febbraio 2021

Il blitz della Polizia Municipale.



Avevano trasformato l’hotel chiuso nel loro ritrovo: quattro persone sono state trovate questa mattina (giovedì 25 febbraio) all'interno di un albergo in zona Rimini Sud. Si erano introdotte abusivamente nei locali forzando l'ingresso e dal materiale rinvenuto dalla polizia Municipale, protagonista del blitz, si presuppone che utilizzassero l'hotel chiuso anche come base per un'attività di spaccio. Al momento i quattro identificati risultano indagati a seguito di denuncia per il reato di occupazione di edifici. La Polizia Municipale ha allertato i proprietari dell'hotel affinchè si attivassero per bloccare gli ingressi alla struttura ricettiva.