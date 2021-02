Inflazione, l'analisi della Camera di commercio della Romagna

Attualità

Rimini

| 12:43 - 25 Febbraio 2021



Inflazione negativa nel 2020, con una diminuzione generale del livello dei prezzi e riferimento prevalentemente alla componente dei beni energetici. Al netto di questi, l’inflazione risulta positiva, seppur in lieve decelerazione rispetto all’anno precedente. Queste le principali dinamiche che emergono dall’analisi degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per i capoluoghi di Forlì e di Rimini ed estendibili alle relative province, elaborate dall’Ufficio Informazione Economica della Camera di commercio della Romagna.

Ecco i dati elaborati dall'osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna alcuni dati circa l’andamento dell’inflazione nei territori di riferimento.



La dinamica dei prezzi al consumo in provincia di Rimini

In termini medi annui, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per l’intera collettività (NIC) per il capoluogo di Rimini (estendibile alla provincia di Rimini), nel 2020, è stata pari a -0,3% (-0,3% in Emilia-Romagna, -0,2% a livello nazionale). Tale variazione media deriva da una flessione dei prezzi della componente “beni” (-0,9%), mentre per la componente dei servizi l’inflazione è in crescita (+0,5%). Nella tipologia di prodotto, tra i prezzi dei beni, rilevante è stata la flessione di quelli energetici (-8,2%), conseguentemente al rallentamento della domanda globale avvenuto da febbraio 2020 per le vicende del Corona Virus.



In base alle divisioni di spesa, si riporta la contrazione dei prezzi: dei servizi di comunicazione (-5,3%), delle spese correnti per l’abitazione (come affitti e utenze) (-3,0%), dei servizi di trasporto (-1,9%) e dei servizi ricreativi e culturali (-0,3%). Prezzi in crescita, invece, per bevande alcoliche e tabacchi (+1,9%), i beni di abbigliamento e calzature (+1,4%), i prodotti alimentari (+0,8%), sanità e salute (+0,6%), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,3%). Stabili i prezzi per mobili e articoli per la casa (+0,1%) e per i servizi di istruzione (+0,2%).



La variazione dell’indice NIC al netto dei tabacchi nel periodo in esame è stata pari al -0,3%. La componente di fondo dell’inflazione (calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici) è par al +0,4%, mentre la dinamica dei prezzi al netto dei beni energetici è anche essa positiva (+0,5%).



La variazione dell’indice dei prezzi ISTAT per famiglie di operai e impiegati (FOI), che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente, è stata pari a -0,3% nel 2020; -0,3% la variazione al netto dei tabacchi.





Fonte: ISTAT, Elaborazione: Ufficio Informazione Economica – Camera di commercio della Romagna