Bivaccava nello stabile di via Ugo Bassi a Rimini: tunisino espulso dall'Italia

Cronaca

Rimini

| 11:06 - 25 Febbraio 2021

Lo stabile di via Ugo Bassi, al centro di un'operazione di riqualificazione complessiva che potrebbe trasformarlo in una grande superficie commerciale.



Alle prime ore dell’alba di mercoledì la polizia è entrata nella ex Cittadella della sicurezza di via Ugo Bassi per contrastare il degrado della zona e reprimere i reati in materia di stupefacenti. All'interno sono stati trovate tre persone, un 53enne tunisino, un 39enne ucraino ed un 45enne romeno, tutti senza fissa dimora e gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di sostanze stupefacenti. Il tunisino e l’ucraino inoltre sono risultati essere irregolari sul territorio italiano.



Il tunisino, a cui è stato notificato il diniego del permesso di soggiorno, è stato invitato a lasciare autonomamente il territorio italiano in virtù dell’espulsione con relativo ordine di allontanamento del questore di Rimini. Al 45enne romeno, essendo soggetto comunitario con precedenti e non dedito ad attività lavorativa legale che permetta il proprio sostentamento, è stato comminato il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.