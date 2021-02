Calcio D, Rimini: il difensore Ronchi richiesto dal Trento. Il portiere Viscardi ceduto al Sorrento

Sport

Rimini

| 09:44 - 25 Febbraio 2021

A destra Matteo Ronchi.

Si muove il mercato di serie D. La Marignanese Cattolica ha perfezionato l’ingaggio del centrocampista classe 2000 Eric Battilana, proveniente dal Real Giulianova che ha preso giorni fa iulo centrocampista del Rimini Massetti. Battilana, ex Giulianova, già ex under 15 e 16 della nazionale croata. In Italia ha giocato nei settori giovanili di Trapani e Udinese. Ha vestito anche le maglie di Sandonà ed Avezzano. Svincolati il centrocampista Ndiaye e l’attaccante Sow. Ora il club giallorosso cerca un attaccante.Il Rimini ha ceduto al Sorrento il giovane portiere Saverio Viscardi, arrivato in estate. Da segnalare le richieste del Siena per l’attaccante Alex Ambrosini e del Trento – capolista del girone C – per il difensore Matteo Ronchi. Il primo, già richiesto dal club toscano prima dell’approdo in biancorosso, non si muoverà. Discorso aperto, invece, per il difensore che nel derby di Forlì era in panchina. Se Ronchi dovesse partire - ma il club sembra intenzionato a non cederlo - dovrà essere individuato un sostituto all'altezza visto che anche Abel Gigli è sul mercato. Ricordiamo che nel Trento gioca l’ex attaccante biancorosso Luca Rivi. Ricordiamo che il termine per i trasferimenti è stato spostato al 31 marzo.

L’ex attaccante del Rimini Antonio Letizia (4 gol in sei partite) si è accasato al Savoia.