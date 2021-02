Calcio RSM, pareggio nel recupero Cosmos-Domagnano (1-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 09:06 - 25 Febbraio 2021

E’ finita con un pareggio (1-1) il recupero della sesta giornata del campionato sammarinese di calcio tra Cosmos e Domagnano, un risultato che soddisfa di più la squadra di Cangini. In avvio gol per il Cosmos di Mema (7’) e replica del giallorosso Semprini 20 minuti dopo, il quale replica in rete dopo un palo di Ceccaroli.

Prima frazione di gara migliore per il Cosmos che ha avuto occasioni per raddoppiare e che invece si è visto raggiungere per una disattenzione.

La ripresa è ancora più vivace e ricca di emozioni, ma né la Cosmos né il Domagnano riescono a siglare la rete del vantaggio.