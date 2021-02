Calcio D, Marignanese Cattolica: pari beffa al 90' nello scontro salvezza col Seravezza (1-1)

Sport

24 Febbraio 2021

Rizzitelli ha segnato la rete del vantaggio.

Per la Marignanese Cattolica solo un pari in casa contro il Seravezza nello scontro diretto (1-1). La beffa arriva ancora a fil di sirena: al gol di Rizzitelli – un tiro dalla distanza su cui c’è la responsabilità del portiere - replica a fil di sirena Fantini. I giallorossi ha avuto occasioni nel primo tempo, Rizzitelli ha colpito la traversa nel secondo tempo. Quasi mai pericolosa la squadra toscana. Espulsi i due tecnici.

MERCATO Intanto sono svincolati il centrocampista Ndiaye e l’attaccante Sow. In arrivo un attaccante e il centrocampista classe 2000 Erci Battilana, ex Giulianova, già ex under 15 e 16 della nazionale croata. In Italia ha giocato nei settori giovanili di Trapani e Udinese. Ha vestito anche le maglie di Sandonà ed Avezzano.

Una curiosità. L’attaccante ex Rimini Antonio Letizia si è accasato al Savoia.

Il tabellino

Marignanese-Seravezza 1-1

MARIGNANESE: Faccioli, Manuzzi (39’ st. Gioia), Nodari, Gaiola, Goh, Pierantozzi, Camara, Merlonghi (13’ st. Rizzitelli) Garavini (13’ st. Moricoli), Terenzi, Signori (32’ st. Polini). A disp.: Mariani, Mazzoli, Palazzi, Bergnesi, Palumbo. All.: Galli

SERAVEZZA: Vene, Moussafi (30’ st. Fantini), Granaiola, Bortoletti, Bongiorni (18’ st. Saporiti) Podesta, Maccabruni, Bedini, Castellani, Ferrante, Bagnai.

A disp.: Biagioni, Ricci, Mancino, Del Percio, Del Frate, Kovloz, Luka. All.: Vangioni

ARBITRO: Barbiero di Campobasso

RETI: 82’ Rizzitelli, 90’ Fantini

NOTE: ammoniti: Terenzi; Maccabruni, Ferrante, Castellani, Granaiola, Bartoletti, Saporiti.