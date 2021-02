Calcio D, l'Aglianese vince ancora in trasferta. Il Lentigione fa suo il derby (1-0) Successi anche per Prato, Sasso Marconi e Ghivizzano in trasferta

Sport Rimini | 16:39 - 24 Febbraio 2021 Foto dal sito dell'Aglianese. Nel turno infrasdettimanale questi gli altri risultati. Nel prossimo turno il rimini ospita al Romeo Neri il Lentigione lanciatissimo. Ricordiamo che venerdì alle ore 19 si chiude il mercato: potrebe esserci qualche novità in casa Rimini.



I RISULTATI Bagnolese-Aglianese 0-1 (86' Bellazzini) Forli'-Rimini 0-1 (32' Vuthaj) Lentigione-Correggese 1-0 (2' Barranca) Marignanese-Seravezza P. 1-1 (82' Rizzitelli, 90' Fantini) Mezzolara-Sammaurese Rinviata Prato-Corticella 3-1 (28' rig. Nanetti, 50' Minardi, 60' Tavano, 68' Outtara) Pro Livorno Sorgenti-Fiorenzuola 0-0 Real Forte Querceta-Ghivizzano B. 0-1 (28' Cargiolli) Sasso Marconi Zola-Progresso 1-0 (60' Falanelli)



CLASSIFICA *Aglianese 43 *Fiorenzuola 36 *Lentigione 35 Pro Livorno 34 Prato 32 **Correggese 29 **Rimini 26 *Progresso 25 *Bagnolese 23 ******Mezzolara 22 ***Real Forte Querdceta 21 ***FORLI 20 Seravezza 17 Marignanese 16 Ghivizzano 16 *****Sammaurese 13 *Sasso Marconi 13 *Corticella 8 * partita da recuperare



