Calcio D: il Rimini vince in trasferta, 1-0 contro il Forlì

Sport

Forlì

| 17:02 - 24 Febbraio 2021

Vuthaj mostra i muscoli: prova di forza del Rimini sul campo del Forlì.



Prova di forza del Rimini sul campo del Forlì: grazie a una splendida azione personale di Vuthaj, i biancorossi di Mastronicola portano a casa i tre punti rilanciandosi in chiave playoff e inguaiando i "galletti" di Angelini. Il gol partita arriva al 31': Vuthaj vince un duello di forza, parte in progressione e infila di sinistro dopo aver dribblato un difensore avversario. Il Forlì in tutta la gara produce un solo tiro in porta pericoloso, al 24', con l'ex Buonocunto che saggia i riflessi di Scotti. Primo tempo combattuto, con il Forlì ordinato, ma scolastico, e il Rimini che si difende seppur con qualche sbavatura. Nella ripresa la squadra ospite è brava a sfruttare le ripartenze, ma poco efficace in fase conclusiva: Vuthaj gira alto dopo un minuto uno splendido cross di Simoncelli, poi ancora l'attaccante affonda in progressione e con un rasoterra chiama De Gori alla deviazione in calcio d'angolo. Al 60' ennesima ripartenza dell'ispirato Simoncelli e destro di Ambrosini parato da De Gori in due tempi. Il Forlì tiene in mano il pallino del gioco, reclama un rigore al 70', ma il Rimini si difende compatto e Scotti rimane sostanzialmente inoperoso. Da segnalare, oltre alla prestazione del solito Vuthaj (decimo gol stagionale), il ritorno di un ispirato Simoncelli, perfetto nel ruolo di mezzala. Il centrocampo era in emergenza per le assenze di Gomis, Ricciardi e Sambou (il terzetto titolare), ma anche Lugnan e Pari si sono fatti trovare pronti. Ora la squadra allenata da Mastronicola può guardare con più ottimismo alla difficile sfida di domenica con il Lentigione.



FORLI - RIMINI 0-1



FORLI (4-4-2):- De Gori - Zamagni (59' Sedioli), Giacobbi, Sabato, Gkertsos - Ballardini, Buonocunto, Piva (59' Battaglia), Gigliotti - Gasperoni (55' Pozzebon), Ferrari (73' Ndedi).

In panchina: Stella, Croci, Corigliano, Marzocchi, Carlucci.

All.Angelini.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani (77' Arlotti), Pupeschi, Canalicchio (88' Manfroni) - Nigretti, Lugnan (66' Ceccarelli), Pari, Simoncelli (74' Ronchi), Viti - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Adorni, Santarini, Mengucci, Nanni, Montebelli.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Cevenini di Siena.

RETI: 31' Vuthaj

AMMONITI: Sabato, Valeriani, Battaglia, Pupeschi.

ESPULSI: Graziani (vice all. Forlì)

NOTE: recupero 2' pt, 6' st.