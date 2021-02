Dati sul Coronavirus Comune per Comune. Forte calo dei positivi a Rimini

Attualità

| 15:53 - 24 Febbraio 2021

Casi positivi settimanali in provincia di Rimini.



Lieve diminuzione dei contagi e dei casi attivi nella settimana dal 15 al 21 febbraio in provincia di Rimini. I nuovi contagi sono stati 935 (la settimana precedente 941), i casi attivi sono 2110 (-59 rispetto alla settimana precedente). A Rimini leggera crescita dei nuovi contagi, ma forte calo dei casi attivi. Il numero più alto di nuovi casi si riscontra come di consueto a Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina, mentre il maggior incremento di casi attivi è per Riccione (+30).



CASI ATTIVI* 2110



Bellaria 108 (+21 casi attivi, 60 nuovi casi)

Cattolica 74 (+19, 47 nuovi casi)

Casteldelci 2 (0, 1 nuovi casi)

Coriano 109 (+1, 42 nuovi casi)

Gemmano 2 (-1, 0 nuovi casi)

Maiolo 11 (+1, 2 nuovi casi)

Misano Adriatico 58 (-8, 28 nuovi casi)

Mondaino 6 (+1, 2 nuovi casi)

Montefiore Conca 21 (-3, 7 nuovi casi)

Montescudo-Monte Colombo 80 (+7, 30 nuovi casi)

Morciano di Romagna 88 (0, 37 nuovi casi)

Novafeltria 57 (-5, 16 nuovi casi)

Pennabilli 28 (+1, 10 nuovi casi)

Poggio Torriana 51 (+3, 16 nuovi casi)

Riccione 141 (+30, 108 nuovi casi)

Rimini 871 (-86, 404 nuovi casi)

San Clemente 46 (-7, 18 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 62 (+11, 31 nuovi casi)

San Leo 21 (+2, 8 nuovi casi)

Santarcangelo di Romagna 189 (-35, 61 nuovi casi)

Saludecio 15 (-2, 10 nuovi casi)

Sant'Agata Feltria 9 (-12, 5 nuovi casi)

Verucchio 61 (+9, 40 nuovi casi)



Montegridolfo e Talamello Covid Free



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 806 (+33): Rimini (386, +12), Riccione (103, +2), Cattolica (53, +1), Santarcangelo di Romagna (45, +4), Bellaria Igea Marina (40), Misano Adriatico (25, +3), Morciano di Romagna (23, +2), Coriano (20, +1), San Giovanni in Marignano (18), Verucchio (15, +3), Novafeltria (15, +1), Montescudo Monte Colombo (13), Saludecio (11), San Clemente (10), Poggio Torriana (9, +2), San Leo (5, +1), Sant'Agata Feltria (3, +1), Mondaino (3), Casteldelci, Pennabilli, Gemmano (2), Talamello, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).