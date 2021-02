Rsa via Giusti: respinto ricorso Unione Tar dà ragione al Comune di Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:44 - 24 Febbraio 2021

Municipio Morciano di Romagna.



Il Tar ha respinto il ricorso dell'Unione dei Comuni della Valconca, legittimando l'ordinanza n.5 del 2015 del comune di Morciano che disponeva la demolizione, "per difformità rispetto alla concessione rilasciata dagli uffici", della Rsa di via Giusti. La sentenza, spiega l'amministrazione comunale di Morciano, "mette fine a un braccio di ferro durato quasi cinque anni".



Nella sentenza si evidenzia come “sebbene sotto forma di mancata realizzazione degli interventi pattuiti”, il Comune abbia ravvisato “una serie di difformità tra quanto posto in essere dall’Unione e quanto previsto nel progetto presentato dall’Unione ed oggetto della concessione rilasciata”. In particolare non sono stati realizzati “il tratto di strada ed il relativo marciapiede, i parcheggi pubblici raggiungibili con tale strada, i percorsi interni nell’area esterna”. “Analogamente – precisa il Tar - la ricorrente avrebbe dovuto realizzare i parcheggi pubblici e pertinenziali previsti, in proporzione alle superfici edificate, incombente necessario ai fini del rispetto degli standard urbanistici, sicché correttamente il Comune, accertata anche l’omissione in tal senso, ha contestato la violazione”.



Il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, evidenzia la volontà della sua amministrazione di "continuare ad investire sulla Rsa, perfezionando nuovi lavori di manutenzione oltre a quelli che già sono stati completati su tutte le parti interne, ma anche sul tetto e l'impiantistica". In seguito, annuncia Ciotti, si procederà alla sistemazione "delle aree tra la Rsa e via Giusti, nella fattispecie le urbanizzazioni, quali parcheggi, alberature e altro ancora, necessarie alla struttura”.