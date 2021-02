Volley B, scatta il girone di ritorno: per la Titan Services la visita del Geetit Bologna

Sport

Repubblica San Marino

14:20 - 24 Febbraio 2021

La squadra della Titan Services.

Inizia il girone di ritorno e la Titan Services aspetta, sul parquet amico di Serravalle, la capoclassifica Geetit Bologna dopo aver perso nettamente, sabato scorso, il confronto casalingo con Forlì, l’altra squadra di testa. Arbitrano i signori Iacopo Sala (1° arbitro) e Matteo Bosio (2°). All’andata finì 3 a 0 per i felsinei con una Titan Services che non sfigurò in una partita in cui la differenza “fisica” fra le due squadre fu determinante.

“Bologna è un team di alto livello - dice Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. - Govoni al palleggio, Del Campo di mano, Spiga e Marcoionni centrali, sono tutti atleti che in questa categoria giocano con le mani in tasca. Ma anche i loro giovani sono forti: Maretti è una banda che sta facendo benissimo e l’opposto Spagnol è un due metri con buonissimi numeri. Insomma, è una squadra difficile da affrontare in attacco, contrattacco, ricezione. Quello che chiederò ai miei ragazzi e di giocare in modo diverso rispetto alle ultime due partite, troppo remissivo. Vada come vada, preferisco avere una squadra che prova a fare la partita, piuttosto che un gruppo che subisce gli avversari”.

A oggi non è ancora sicuro il rientro del capitano Andrea Lazzarini, assente contro Forlì per isolamento causa Covid.

CLASSIFICA. Geetit Bologna 12, Querzoli Forlì 12, Titan Services San Marino 6, Kerakoll Sassuolo 3, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 3 (Bologna, Forlì, Sassuolo e Rubicone una partita in meno).

PROSSIMO TURNO (6^ giornata). Sabato 27 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Geetit Bologna.