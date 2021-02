Falso distintivo da poliziotto per viaggiare gratis sui treni regionali

Cronaca

Emilia Romagna

14:02 - 24 Febbraio 2021

Controllore a bordo di un treno.

Viaggiava con manette e distintivo falso e quando veniva fermato dai controllori diceva di essere un poliziotto. Era questo lo stratagemma che utilizzava un uomo di 44 anni residente in provincia di Parma per viaggiare senza pagare il biglietto sui treni regionali. L'espediente lo utilizzava da diverso tempo ma alla fine, dopo la segnalazione del personale ferroviario di bordo, sono iniziate le ricerche e gli agenti della polizia ferroviaria di Parma lo hanno rintracciato e fermato. Con sé aveva proprio le manette ed il 'distintivo' con cui era solito viaggiare. Il 44enne è stato così denunciato per i reati di false attestazioni di qualità personali e possesso di segni distintivi o contraffatti.