La Tabaccheria dell’Oro ancora baciata dalla fortuna, nuova maxi vincita

| 13:37 - 24 Febbraio 2021

Le sorelle titolari Barbara e Roberta.



La "dea bendata" bacia la fronte di un riminese alla tabaccheria "Dell'oro" di via marecchiese a Rimini. Un fortunato giocatore ha infatti vinto oltre 21.390 euro al Superenalotto con un "4 star". Le sorelle titolari della tabaccheria, Barbara e Roberta, spiegano che si tratta delle terza vincita di un certo rilievo nell'ultimo mese. Il 30 gennaio il bottino per un fortunato giocatore fu di 65.000 euro, di 36.000 euro quello per il vincitore del 18 febbraio. Ora continua la "caccia" al bottino grosso: il montepremi di 113 milioni di euro.